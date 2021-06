Nagorno-Karabakh: due giornalisti azerbaigiani uccisi dall'esplosione di una mina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornalisti azerbaigiani, il corrispondente dell'agenzia di stampa "Azertag" Maharram Ibrahimov e l'operatore dell'emittente "AzTV" Siraj Abishov, sono morti oggi a causa dell'esplosione di una mina nel distretto di Kalbajar, nel Nagorno-Karabakh. Nell'esplosione è morto anche un rappresentante del comune di Susuzlug Arif Aliyev. "E' un episodio che ci ha scioccato", ha commentato il capo del Dipartimento per le comunicazioni del ministero del Lavoro azerbaigiano Fazil Talibov. A suo modo di vedere, questo incidente rappresenta una continuazione dei crimini e del terrorismo dell'Armenia contro i civili azerbaigiani. Talibov ha sottolineato che "i civili che muoiono come risultato delle provocazioni militari armene hanno garantito per legge lo status di martire".(Res)