Milano: fermato 49enne per folle corsa in auto, aggrediti tre agenti

- È stato arrestato ieri sera un italiano di 49 anni, con numerosi precedenti penali, che ha dato il via a un folle inseguimento in auto nel centro di Milano, finito poi con morsi e calci a tre agenti della polizia. Partito intorno alle 20.50 da via Monte Napoleone a bordo di una Bmw bianca, il 49enne ha cominciato a speronare, a tutta velocità, l'auto di una guardia giurata. Non appena ricevuto l'allarme, la polizia l'ha raggiunto con due moto e due volanti ed è quindi iniziato un inseguimento, della durata di circa 20 minuti, che è terminato soltanto quando l'auto ha impattato contro un muro. Per farsi largo nel traffico, la Bmw ha speronato diverse macchine – tra cui anche una delle volanti della polizia – e ha quasi investito un pedone che fortunatamente si è rifugiato in tempo dentro a un portone. La corsa si è conclusa in via Mascagni, dove il 49enne ha aggredito con morsi due agenti e un terzo con calci. Da quanto si apprende, l'uomo era probabilmente sotto l'effetto di sostanze: nell'auto è stato trovato mezzo grammo di eroina e le reazioni violente sono continuate anche in ospedale. (Rem)