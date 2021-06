Roma: Gasparri (FI), bus in fiamme metafora del fallimento grillino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "S’incendia un altro autobus a Roma. La gestione grillina offre la lettura dello stesso copione degli anni passati: proclami di grandezza a favore di telecamere, annunci di ammodernamento della città, ripresa dell’economia". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Tutte chiacchiere - aggiunge - alle quali credono solo la Raggi e i suoi accoliti. I romani invece notano altro: a fronte della nuova flotta presentata dal Campidoglio, prendiamo atto dell’ennesimo incidente, un altro incendio, proprio su un pullman. Con il rischio reale di mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini e dei passanti. Non è possibile tollerare oltre le bugie della sindaca". (segue) (Com)