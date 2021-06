Roma: Gasparri (FI), bus in fiamme metafora del fallimento grillino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasporto pubblico - prosegue ancora Gasparri - è sempre stato considerato un settore determinante per la ripresa e per arginare possibili, nuovi contagi. Le raccomandazioni mirate al potenziamento del servizio sono giunte da più parti. E anche oggi arriva puntuale la presa d’atto di un nuovo fallimento. Quello degli autobus in fiamme è la metafora di un sistema politico costruito dal M5S, con il tacito consenso del Pd, che ha prodotto caos e smarrimento e ora va in autocombustione. Roma non può presentare al mondo l’immagine di un paese in guerra, dove focolai prodotti da incendi di mezzi pubblici, in pieno centro, costituiscono la normalità. È una vergogna che deve essere sanata alla svelta. Occorre ripartire in sicurezza e con determinazione. Le responsabilità di chi amministra il Comune non devono restare impunite". (Com)