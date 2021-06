Covid: Putin, solo il 10 per cento della popolazione mondiale è vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 10 per cento della popolazione mondiale è stato vaccinato contro il Covid-19 e centinaia di milioni di persone non hanno accesso ai vaccini. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Oggi solo il 10 per cento degli abitanti del mondo è stato completamente vaccinato o ha ricevuto la prima dose, mentre centinaia di milioni di persone semplicemente non hanno accesso ai vaccini a causa del fatto che questi Paesi non dispongono di tecnologia, impianti di produzione e fondi per l'acquisto", ha affermato il presidente russo, che ha definito "trascurabili" gli aiuti accordati a questi Stati. "L'assistenza a questi Paesi da parte di coloro che potrebbero farlo è ancora trascurabile", ha affermato il capo dello Stato. "Fino a quando non forniremo un accesso ampio e onnipresente ai vaccini contro il coronavirus e in tutti i continenti, il pericolo dell'epidemia e dei suoi nuovi focolai non scomparirà", ha aggiunto il presidente. Putin ha inoltre definito "assurdi" i divieti politicamente motivati all'accesso a vaccini affidabili. (Rum)