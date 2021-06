Farmacap: Costantini (Cisl), anche Corte dei conti boccia ipotesi fusione con Zetema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri la sezione di controllo contabile della Corte dei Conti del Lazio ha pubblicato il Rapporto sulla gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Roma leggendo il quale si evince una lunga serie di criticità nel controllo del Comune di Roma sulle Partecipate. Tra le tante, gravi lacune, prendiamo nota e sottolineiamo che si fa un chiaro riferimento anche alla tragica situazione di Farmacap, l'azienda che gestisce 45 farmacie comunali, ormai impantanata in una lunga agonia prefallimentare a causa di anni di colpevoli inerzie da parte del Comune di Roma". Così, in una nota, Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti. "Anche la Corte dei Conti del Lazio, così come diciamo da quasi un mese, boccia inesorabilmente la proposta avanzata lo scorso 6 maggio, in occasione di un Consiglio comunale straordinario, dall'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti: fondere Farmacap con un'altra azienda partecipata, Zètema". (segue) (Com)