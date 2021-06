Farmacap: Costantini (Cisl), anche Corte dei conti boccia ipotesi fusione con Zetema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peccato però che quest'ultima si occupi non di farmacie o affini ma, da anni e anche bene, di cultura ed eventi e non è quindi chiaro, né a noi ma a quanto pare nemmeno ai magistrati della Corte dei Conti regionale, quale sia la 'ratio' che possa giustificare tale stravagante ipotesi di accorpamento - aggiunge Costantini -. Non siamo i soli a dirlo, oggi, e questo ci conforta perché significa che le nostre rilevazioni di allora erano e rimangono pertinenti e nel merito. Non ci conforta invece la realtà sempre più cupa e l'orizzonte nero di Farmacap, sempre più vicina al baratro: niente quattordicesime per i dipendenti e nessuna ipotesi vera di rilancio di quella che a tutt'oggi dovrebbe essere una perla in mano a un qualsiasi Comune italiano e invece si sta trattando come un inutile orpello di cui disfarsi al più presto. Un'eresia, in epoca di emergenza sanitaria". (Com)