Giustizia: Cartabia, fiducia e credibilità nei magistrati obiettivi riforme

- Nella riunione da remoto con i capigruppo di maggioranza della commissione Giustizia della Camera per illustrare i lavori della commissione ministeriale che ha lavorato sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura (Csm), la guardasigilli, Marta Cartabia, ha citato le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, dall’aula bunker di Palermo nell'anniversario della strage di Capaci e ha, poi, aggiunto: "Le riforme che il ministero ha chiesto sono finalizzate allo scopo così accoratamente espresso dal presidente della Repubblica: fiducia e credibilità nei magistrati sono obiettivi, che non possiamo mancare. Questa la preoccupazione che mi anima più di tutto". Per l'esponente dell'esecutivo, "qualcosa si è guastato nel rapporto tra magistratura e popolo, nel cui nome la magistratura esercita. Occorre urgentemente ricostruirlo. Ed è un doveroso riconoscimento al lavoro della stragrande maggioranza dei magistrati, che si adopera, con professionalità e riserbo - ha concluso Cartabia -, per svolgere una delle funzioni tra le più delicate, complesse e importanti". (Rin)