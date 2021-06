Speciale energia: Saipem acquisisce attività di Naval Energies nel settore dell'energia eolica flottante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem e Naval Energies, società controllata da Naval Group, hanno firmato ieri un accordo per l'acquisizione delle attività di Naval Energies nel settore dell'energia eolica flottante. Lo riferisce un comunicato, secondo cui le attività in questione consistono nel know-how ingegneristico di Naval Energies relativamente alle unità flottanti, in diritti di proprietà intellettuale e circa trenta risorse con competenze di modellizzazione e simulazione. Questa operazione ha un impatto del tutto marginale sulla posizione finanziaria del gruppo Saipem. Saipem è presente in Francia dal 2002 attraverso le proprie controllate Saipem SA e Sofresid Engineering SA. La società, attraverso la business unit New Energies della Divisione E&C Offshore, è già protagonista nel business delle energie rinnovabili. Naval Energies ha oltre 10 anni di esperienza nell'eolico flottante offshore e ha sviluppato un concept di eolico semi-sommergibile flottante tra i migliori sul mercato. Naval Group ha annunciato all'inizio di febbraio l'intenzione di interrompere i propri sviluppi nel campo delle energie rinnovabili offshore avviando un processo finalizzato alla cessazione delle attività di Naval Energies, inclusa la ricerca di un acquirente per tutte o parte delle attività della società. Il completamento dell'operazione è soggetto alle necessarie autorizzazioni amministrative. (Com)