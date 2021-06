Cultura: Franceschini, con Inda per circuito dei teatri di pietra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo valorizzare l'aspetto internazionale dell'attività della Fondazione Inda e lavorare sul circuito dei 'teatri di pietra'". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo in streaming alla conferenza stampa di presentazione della 56esima stagione teatrale della Fondazione Inda. "Quello dei teatri di pietra - ha proseguito il ministro - potrebbe essere un ulteriore sviluppo delle straordinarie attività dell’Inda in un momento in cui si sta scoprendo per la pandemia il valore degli spettacoli all’aperto. Un progetto nazionale che potrebbe avere anche collaborazioni con altri paesi e di cui ho già parlato con il ministro della cultura della Grecia. La Fondazione Inda - ha concluso - sta facendo un lavoro straordinario come dimostra l’alta qualità degli spettacoli di questa stagione".(Com)