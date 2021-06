Centrodestra: Lupi (NcI), grande attenzione a proposta di Federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardiano con grande interesse alla proposta di Salvini per federare le forze di centrodestra che sostengono il governo Draghi. Siamo da sempre sostenitori dell'unità del centrodestra, nel rispetto delle diverse sensibilità e storie politiche e culturali. Noi con l'Italia, che rappresenta il centro del centrodestra, con i suoi valori ispirati al cattolicesimo popolare e al riformismo, la sua cultura politica liberale, ritiene che lavorare intorno ad un progetto concreto e condiviso sia il primo fondamentale passo per rafforzare l'alleanza che in questo modo potrebbe candidarsi ancor più autorevolmente alla guida del Paese". Lo afferma in una nota il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, Maurizio Lupi.(Com)