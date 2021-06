Moldova: parlamentare russo, Mosca pronta a offrire un prestito se ci sarà stabilità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Russia sono pronte a offrire un prestito alla Moldova, ma solo se ci sarà stabilità politica a Chisinau. Lo ha annunciato il vicepresidente della commissione Affari con la Comunità degli Stati indipendenti (Csi), integrazione eurasiatica e rapporti con i connazionali della Duma di Stato della Federazione Russa, Kazbek Taisaev. La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che la Commissione europea ha accettato un piano di ripresa economica per la Moldova del valore di 600 milioni di euro. Secondo l'agenzia russa "Tass", Taisaev ha ricordato l'accordo sulla concessione di un prestito di 200 milioni di euro, dichiarato poi incostituzionale dalla Corte costituzionale di Chisinau. "La parte russa è pronta a concedere un prestito a condizione che ci sia stabilità politica all'interno della Moldova", ha affermato il parlamentare russo. Uno storico piano di ripresa economica da 600 milioni di euro è stato approvato questa settimana dalla Commissione europea per la Moldova. Questo nuovo finanziamento sarà mobilitato nei prossimi tre anni per promuovere investimenti che sostengono una ripresa sostenibile e inclusiva dalla crisi Covid-19 del Paese.(Rum)