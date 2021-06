Libia-Italia: Tripoli, imprese italiane avranno ruolo importante in ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un partner economico molto importante della Libia nel Mediterraneo, e le imprese italiane svolgeranno un ruolo di rilievo nella ricostruzione del Paese nordafricano. Lo ha detto Ahmed al Ahjal, consigliere del ministro di Stato per gli Affari economici del Governo di unità nazionale libico, all’emittente “Sky News Arabia”, commentando la recente visita a Roma del premier Abdulhamid Dabaiba. “La cooperazione tra Italia e Libia comprenderà diversi settori, incluso il dossier dell’immigrazione irregolare”, ha detto Al Ahjal, sottolineando che a Roma si è discusso del bisogno della Libia di ripristinare “sicurezza e stabilità”. In questo momento le condizioni sono favorevoli per gettare le basi di un rafforzamento dell’economia del Paese, ha proseguito il consigliere, facendo riferimento in particolare al settore del petrolio, dove Tripoli intende aumentare il volume della produzione di 3-4 milioni di barili al giorno. (segue) (Res)