Serbia: premier Brnabic conferma impegno su dialogo con Kosovo a diplomatico Usa Palmer (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha incontrato il 31 maggio il vice assistente del segretario di Stato Usa Matthew Palmer e l'inviato Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia Miroslav Lajcak a Pristina. Kurti ha riconosciuto l'importanza del dialogo tra Pristina e Belgrado osservando che la visita di Palmer e Lajcak è avvenuta in un momento molto appropriato in vista dell'incontro in programma a Bruxelles per metà giugno finalizzato al rilancio del processo negoziale tra Kosovo e Serbia. Kurti ha inoltre sottolineato che il governo del Kosovo ha avviato un confronto con l'opposizione in vista della possibile ripresa del dialogo con la Serbia. Palmer e Lajcak - che nella capitale kosovara hanno incontrato anche la presidente Vjosa Osmani, la ministra degli Esteri Donika Gervalla e i leader dell'opposizione - terranno una conferenza stampa congiunta questa mattina al termine della loro visita a Pristina. (Seb)