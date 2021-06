Serbia: ministro Esteri Selakovic incontra Palmer e Lajcak, Ue ha ruolo centrale per compromesso con Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci può essere associazione dei comuni "monoetnica" in Kosovo, ha dichiarato nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, dopo aver visitato il parco logistico di Prizren, in merito alla questione dell'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel Paese come previsto dall'accordo raggiunto durante il dialogo facilitato dall'Ue nel 2013. “Una petizione dei cittadini del Kosovo, le nostre azioni di opposizione, così come una sentenza della Corte costituzionale, predicono cosa accadrà con l'associazione. Non ci può essere un'associazione monoetnica in Kosovo. Quindi, è necessario integrare tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro etnia", ha affermato Kurti ricordando la sentenza della Consulta di Pristina che ha stabilito che la maggior parte delle disposizioni di questo accordo viola la Costituzione. Il capo di governo ha anche rivelato che intende incontrare il presidente serbo Aleksandar Vucic, nell'ambito del Dialogo sulla normalizzazione delle relazioni a metà giugno. "Rappresenteremo il Kosovo in base al Programma e in conformità con le responsabilità che abbiamo", ha aggiunto Kurti. (segue) (Seb)