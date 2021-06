Roma 2021: Radicali, nostre iniziative restano pilastri per risolvere problemi tpl e rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di propaganda i nodi vengono al pettine: Atac è fuori controllo come certificato dalla Corte dei Conti e come è da sempre evidente a tutti i cittadini, mentre Ama ha comunicato che non sarà in grado di assicurare il servizio di raccolta rifiuti per mancanza di impianti disponibili. Il bluff 5 stelle è arrivato al capolinea, e l'ennesimo incendio a un autobus Atac di oggi lo conferma". Così in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "Come Radicali Roma - si legge nella nota - abbiamo offerto una analisi alla città e adottato gli strumenti dell'iniziativa popolare sia sulla questione mobilità che su quella dei rifiuti per provare a scuotere la politica cittadina: il referendum per la messa a gara del servizio di trasporto pubblico così da riconsegnare al Comune il proprio ruolo di programmazione e controllo del servizio, e un nuovo piano industriale per Ama che dotasse la società in-house degli impianti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti nell'ottica dell'economia circolare. Il dibattito cittadino riguardo le prossime elezioni amministrative è del tutto carente in merito alle due più importanti questioni dell'amministrazione della Capitale: manca visione e un progetto di lunga durata. Le nostre iniziative rimangono il pilastro su cui in un modo o nell'altro tutti dovranno misurarsi, pena condannare i cittadini a un eterno disservizio". (Com)