Ambiente: vicesindaco Roma, riqualificazione sponde Tevere è parte di rigenerazione urbana

- La riqualificazione e la valorizzazione delle sponde del Tevere "è un obiettivo da perseguire tramite un grande progetto di rigenerazione urbana, in cooperazione con tutti gli enti interessati allo scopo". Lo scrive in un post su Facebook il vicesindaco e assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese. "Per questo, insieme all’assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci - aggiunge -, abbiamo inviato una richiesta all’ente di competenza, la Regione Lazio, per istituire un tavolo di lavoro per riqualificare la riva destra del Tevere, nel tratto compreso fra ponte Testaccio e ponte Milvio, in linea con il progetto già ricompreso nel Pnrr per la sponda opposta, 'Roma Caput Mundi in riva sinistra del Tevere', presentato al Governo dalla Soprintendenza Speciale di Roma, Archeologia Belle Arti e Paesaggio, redatto di concerto con Roma Capitale. Con il lavoro sulla riva destra, potremo garantire uno sviluppo organico e armonico delle due sponde, in modo da valorizzare l’uso delle banchine in tutti i mesi dell'anno. Il progetto dovrà avere l’obiettivo di realizzare una grande piazza lineare nell’ambito ambientale più importante della città, integrato con il piano del Mims e della Città Metropolitana di Roma Capitale per rendere navigabile il fiume dalla foce sino a Castel Giubileo. La rigenerazione urbana della riva destra - conclude - potrà considerare anche l'ipotesi di realizzazione di un ramo della linea tram Termini-Vaticano-Aurelio sul lungotevere da ponte Garibaldi a ponte Pasa, temporaneamente alternativo all’itinerario di progetto, in modo da evitare le interferenze fra il cantiere del tram e il cantiere della Tratta T2 della metro C nella stessa direttrice di Corso Vittorio". (Rer)