Bielorussia: Tikhanovskaja a Varsavia incontra il sindaco Trzaskowski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja, ha incontrato a Varsavia il sindaco Rafal Trzaskowski. Lo rende noto il quotidiano "Gazeta Wyborcza". Tikhanovskaja è nella capitale polacca su invito dello stesso Trzaskowski, nel giorno in cui il Paese festeggia il 32mo anniversario delle sue prime elezioni semilibere nel 1989. "Il 4 giugno 1989 le forze democratiche in Polonia si sono opposte al regime sovietico, un regime che vigeva anche nel nostro Paese. Hanno messo fine al periodo di dittatura e dichiarato la supremazia della libertà", ha detto la politica bielorussa. "Abbiamo parlato di come aiutare la Bielorussia e i bielorussi", ha detto il primo cittadino di Varsavia nella medesima conferenza stampa. Trzaskowski riconosce il bisogno di "sostenere tutte le organizzazioni, le ong, assicurare loro una sede". "Ci stiamo coordinando con altre città in tutta la Polonia", ha continuato. A Tikhanovskaja è stato chiesto di commentare l'intervista di ieri all'oppositore e giornalista Roman Protasevich, trasmessa dalla televisione bielorussa. La leader dell'opposizione non ha dubbi che Protasevich sia stato costretto a parlare sotto minaccia. (segue) (Vap)