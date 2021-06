Bielorussia: Tikhanovskaja a Varsavia incontra il sindaco Trzaskowski (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del dirottamento aereo con il quale il regime di Aleksandr Lukashenko si è assicurato l'arresto di Protasevich, Tikhanovskaja ha affermato che la reazione dell'Unione europea è "comprensibile". Il divieto di sorvolo del territorio Ue per i velivoli delle compagnie bielorusse è figlio della necessità di "tutelare i cittadini europei". D'altra parte, riconosce la politica, "è l'ennesima strada chiusa a chi vuole abbandonare il Paese" a causa delle repressioni. Le sanzioni europee e statunitensi contro il regime di Minsk sono per lei uno strumento forte per fare pressione su Lukashenko. "Le persone in Bielorussia già soffrono e questo tipo di pressione sul regime può aiutare a fermare le violenze e a ottenere il rilascio dei prigionieri politici", ha affermato. (Vap)