Partecipate: Baglio-Zannola (Pd), Corte dei Conti sancito fallimento giunta Raggi

- La Corte dei Conti ha finalmente sancito il fallimento della giunta Raggi sulla partecipate. Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Pd Valeria Baglio e Giovanni Zannola. "La Corte parla espressamente di 'violazione dei limiti di spesa' (Zetèma), 'bilanci inattendibili' (Roma Metropolitane), 'spesa per manutenzioni in continua crescita' (Atac). Su Ama non solo sono stati approvati con estremo ritardo i bilanci, il piano industriale e di risanamento, ma non sono stati impiegati gli 85 milioni messi a disposizione della Regione Lazio per impianti e isole ecologiche. L'Ama ha anche dichiarato che non riuscirà a fare la raccolta per gli esercizi commerciali. Questo quando la tassa per i rifiuti dei romani è tra le più alte in Italia - aggiungono i consiglieri Pd -. Da ultimo c'è Farmacap che ora annuncia che non pagherà le 14°esime ai lavoratori. Sono anni che segnaliamo le gravi mancanze della giunta Raggi, tra cui l'annunciata razionalizzazione delle aziende mai avvenuta. Il lavoro della Corte dei Conti, per fortuna, ha contribuito a mettere luce su ciò che già era evidente e che la sindaca continua a nascondere", concludono. (Com)