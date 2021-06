Spagna: donna taglia il pene al compagno, per polizia non è stata aggredita sessualmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna che nella notte di martedì scorso ha tagliato il pene al suo compagno con un grosso coltello da cucina all'interno di un bar a Sant Andreu, dove entrambi lavoravano, non è stata aggredita sessualmente. Secondo l'emittente radiofonica "Cadena Ser", è quanto emerge della conclusione delle indagini condotte dai Mossos d'Esquadra, corpo di polizia locale della Catalogna. La 36enne è attualmente in carcere senza cauzione. I Mossos, dopo due giorni di indagini, hanno concluso che la donna non avrebbe agito nel tentativo di difendersi da un’aggressione sessuale del compagno. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'emergenza di ricostruzione. La donna, inizialmente, ha affermato di intrattenere una relazione meramente lavorativa con il suo presunto aggressore. Questa versione, tuttavia, è stata smentita da diversi conoscenti i quali hanno affermato che i due vivevano insieme nello stesso appartamento.(Spm)