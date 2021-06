Donne: Serracchiani (Pd), difendere le oppresse come Saman Abbas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario "agghiacciante che si sta delineando attorno alla scomparsa di Saman Abbas è un fortissimo richiamo all’impegno della politica e della società civile, e la difesa delle donne come lei, oppresse e perseguitate talvolta fino alla morte, dev’essere un tema cruciale. E' intollerabile che nel nostro Paese, nella patria dei diritti, esistano zone d’ombra in cui si applicano 'leggi' tradizionali parallele e sanguinarie. Dev'essere chiaro per tutti che le donne non si toccano, non si obbligano a matrimoni combinati, non si mutilano, non si picchiano per come si vestono, non si ammazzano perché vogliono decidere chi amare: queste donne vanno aiutate. Ancora una volta l’informazione e la prevenzione hanno un ruolo fondamentale per cambiare atteggiamenti pseudoculturali che non hanno posto nella nostra società". Lo afferma in una nota la presidente del gruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani, a proposito del caso di Saman Abbas, la 18enne d'origine pachistana scomparsa da un mese da Novellara, nella Bassa Reggiana, che si presume essere stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato dalla famiglia.(Com)