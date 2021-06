Egitto: governo intende aumentare le esportazioni a 26 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto mira ad aumentare le esportazioni industriali non petrolifere di almeno il 10 per cento durante l'anno fiscale 2021/22 (da luglio 2021 a giugno 2022), per raggiungere circa 26 miliardi di dollari. È quanto emerge da una dichiarazione presentata dalla ministra della Pianificazione e dello Sviluppo economico, Hala al Saed, al Parlamento del Cairo. Le aspettative del governo indicano che il volume delle esportazioni non petrolifere sarà di circa 23 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020/21, che terminerà questo mese, contro i circa 18 miliardi di dollari del 2019/2020. (Cae)