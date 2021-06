Roma: da Napoli a Tor Bella Monaca per intraprendere carriera spacciatore, arrestato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno sorpreso mentre spacciava hashish nei giardini condominiali tra i civici 64 e il 90 in via dell’Archeologia nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. Così un 19enne è caduto nella rete dei controlli dei carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. Il giovane originario di Napoli, dove ancora è residente, disoccupato e con precedenti di polizia, è arrivato a Roma per intraprendere la carriera dello spacciatore in una delle piazze dello spaccio più fiorenti d’Europa. Una prospettiva che si è però infranta contro il contrasto al mercato della droga che le forze dell’ordine effettuano di giorno in giorno nella zona. Quando è stato fermato e controllato, i militari gli hanno trovato indosso 26 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo complessivo di grammi 37,3. Il suo “magazzino” era ben occultato ma, nonostante ciò, i carabinieri sono riusciti a trovarlo nel corso della perquisizione domiciliare dove, oltre alla somma di poco meno di 700 euro, hanno trovato anche 6 etti di hashish, suddiviso in 3 involucri, occultati nell’ascensore dello stabile. Il giovane ha subito ammesso di esserne il proprietario. Inoltre, nel corso della perquisizione a casa del 19enne, è stato trovato anche un 17enne che, all’esito delle verifiche, è risultato essere destinatario di una ordinanza di sostituzione della misura del collocamento in comunità, con la custodia cautelare in carcere. Per questo il 19enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza, il 17enne, invece, è stato portato presso l’istituto penale per minorenni “Casal del Marmo” di Roma.(Rer)