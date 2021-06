Lavoro: Toffanin (FI), fermare strage morti bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Roberta Toffanin, responsabile del dipartimento Lavoro di Forza Italia, rileva che "si allunga spaventosamente la lista delle morti bianche. Anche oggi purtroppo a causa dell'ennesimo grave incidente sul lavoro - continua la parlamentare in una nota - è morto un autotrasportatore trevigiano a Leffe in provincia di Bergamo. Solo i primi 5 mesi del 2021 registrano oltre 300 vittime tra incidenti avvenuti nel percorso casa-lavoro e tragiche vicende che si sono verificate proprio in sede lavorativa". Per l'esponente di FI, si tratta di "una vera e propria strage che bisogna fermare con ogni mezzo. I controlli sono importanti così come determinanti saranno un’efficace formazione, che garantisca preparazione tecnica, e una vera e propria presa di coscienza da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro affinché l'attenzione per la sicurezza diventi parte integrante di ogni attività. Serve un cambio di passo culturale e perché ciò avvenga si deve inserire in maniera strutturale e non solo occasionale questo tema in ambito scolastico, a partire dalla scuola primaria". Toffanin conclude: "La ripresa delle attività lavorative dopo il blocco o il rallentamento dovuto alla pandemia sia un'opportunità anche per ripartire con una visione complessiva in cui accanto a sviluppo, innovazione, digitalizzazione trovi la sua centralità anche la sicurezza sul lavoro". (Com)