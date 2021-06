Albania: presidente Meta, non preoccupato da voto Parlamento su rapporto commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della commissione d'inchiesta contro il presidente albanese Ilir Meta serve solo a distogliere l'attenzione dalle irregolarità nel voto dello scorso 25 aprile. Lo ha ribadito lo stesso Meta, parlando ai giornalisti oggi in visita a Elbasan. "Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno", è stato il primo commento del capo dello Stato sulla vicenda. Meta ha auspicato che possa essere avviato un percorso di "coesistenza" orientato "al bene comune". Secondo Meta, tuttavia, tutto quanto da lui detto durante la recente campagna elettorale "è stato confermato" dai brogli elettorali del 25 aprile: "Il Parlamento è stato per due anni senza opposizione e oggi è tre volte più incostituzionale di prima", ha dichiarato il presidente dell'Albania, dicendo di non essere preoccupato per la possibilità delle sue dimissioni in vista del voto dell'organismo legislativo sul rapporto della commissione d'inchiesta previsto per il 9 giugno. (segue) (Alt)