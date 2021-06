Albania: presidente Meta, non preoccupato da voto Parlamento su rapporto commissione d'inchiesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento dell'Albania si riunirà il 9 giugno per votare sul rapporto della commissione d'inchiesta sulle presunte violazioni della Costituzione da parte del presidente Meta, secondo quanto stabilito nei giorni scorsi dalla conferenza della presidenza del Parlamento di Tirana. Per le dimissioni del capo dello Stato, il rapporto contro Meta approvato nei giorni scorsi da un'apposita commissione d'inchiesta istituita sul tema dovrebbe essere sostenuto dal voto di almeno due terzi dei deputati albanesi. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal portavoce della presidenza albanese, Ted Blushi, il capo dello Stato non ha commenti da fare su un rapporto "nullo e invalido" della commissione d'inchiesta che punta solo a distogliere l'attenzione dai "crimini elettorali" commessi nel voto dello scorso 25 aprile. (segue) (Alt)