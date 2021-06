Albania: presidente Meta, non preoccupato da voto Parlamento su rapporto commissione d'inchiesta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, la Commissione parlamentare albanese incaricata di indagare sul presunto “comportamento incostituzionale del presidente” del capo dello Stato durante le recente elezioni ha tempo fino al 24 maggio per rispondere alle accuse mosse nei confronti del capo dello Stato. In precedenza, la presidenza albanese ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui si rifiuta di riconoscere la legittimità della commissione, così come del Parlamento stesso, sulla base del fatto che “sta esercitando attività oltre il termine previsto dai regolamenti dell'Assemblea”. Nei giorni scorsi presidente della commissione Alket Hyseni ha proposto di prorogare il termine dei lavori dell'organismo parlamentare fino al 24 maggio, motivando la scelta per via "dell'impossibilità di partecipare il 18 maggio" dello stesso Meta a seguito di "incontri programmati all'estero". Il parlamentare Spartak Braho ha affermato che le osservazioni del presidente nel non riconoscere il Parlamento sono "un colpo di stato", mentre Hyseni ha aggiunto che la questione non rientra nelle competenze della commissione, ma sarà utilizzata come prova nella decisione finale. In una lettera ufficiale indirizzata al presidente dell'Assemblea nazionale, Meta ha chiesto di sospendere le attività della commissione d'inchiesta sostenendo che "viola il termine consentito dalla Costituzione" mentre il Parlamento "viola la Costituzione" dal momento che non c'è opposizione parlamentare, visto che la nuova Assemblea non si è ancora insediata. (segue) (Alt)