Albania: presidente Meta, non preoccupato da voto Parlamento su rapporto commissione d'inchiesta (7)

- Nei giorni scorsi il Partito socialista (Ps) albanese ha avviato una raccolta firme tra i parlamentari per avviare le procedure volte ad ottenere le dimissioni del presidente Meta, per “azioni contrarie alla Costituzione durante la campagna elettorale”. L'iniziativa del Partito socialista di sollevare il presidente Meta dalla propria carica, è partita dopo la vittoria dei socialisti alle elezioni parlamentari di fine aprile. Il capo dello Stato, infatti, aveva preannunciato le proprie dimissioni se il il Ps avesse vinto le elezioni “senza rubare voti”. Meta non si è dimesso, ma ha chiesto un’indagine su oltre 83 mila che ha definito “non validi”.L'attenzione in Albania non dovrebbe essere distolta dall'esigenza fondamentale di fare luce sui crimini elettorali come quelli legati ai voti invalidi, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente albanese Meta, in un intervento avvenuto mentre stava prendendo piede l'iniziativa del Partito socialista per ottenere le dimissioni del capo dello Stato per le sue presunte interferenze nelle recenti elezioni parlamentari del 25 aprile. "Concentriamoci sulla chiusura del processo elettorale. Niente è concluso. Continuiamo nella gestione di ogni disputa e reclamo fino a che non venga ricontato l'ultimo voto. E' dovere di tutte le entità seguire il processo fino alla fine; senza distogliere l'attenzione ma concentrandosi sull'indagine dei crimini elettorali", ha affermato Meta. (segue) (Alt)