Vaccini: Fontana, nei prossimi fine settimana organizzeremo "Vax day" nei piccoli paesi

- Per raggiungere chi ancora non è stato vaccinato in Lombardia, nei piccoli Comuni, sotto i tremila abitanti, verranno organizzati dei "Vax day" nei prossimi fine settimana. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento a Bergamo tv: "Tutte le fasce a rischio hanno percentuali di vaccinazione superiori a tutto il resto del nostro Paese, gli over 80-70-60 hanno percentuali ormai oltre l'immunità di gregge, sono ormai quasi completati, però per completarli nei prossimi fine settimana organizzeremo nei piccoli paesi qualche Vax day per convincere quelli che non erano convinti, quelli che non lo sapevano, quelli che si sono dimenticati a partecipare a queste vaccinazioni". "Questo è l'ennesimo esempio di collaborazione perché questa iniziativa l'abbiamo presa insieme ad Anci ed è la dimostrazione che tutte le istituzioni in questo momento stanno collaborando, ed è anche il segno di grande forza della nostra regione oltre alla collaborazione dei nostri cittadini", ha concluso Fontana.(Rem)