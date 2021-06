Milano: Boccalini (Taxiblu), con Area C traffico sarà solo più concentrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "Se Area C e Area B permettessero realmente di diminuire in maniera incisiva il traffico noi per primi che conviviamo con questo problema tutti i giorni saremmo i primi contenti. Riattivare ora queste misure anche se viene detto che non è per far cassa credo porterà solo a veder concentrare l’afflusso di auto che entreranno in centro città prima dell’attivazione delle telecamere dell’Area C. L’ Area B per forza di cose diminuirà il parco auto circolante dato che non tutti hanno automobili che rispettano gli standard d’ingresso richiesto ma detto questo i parcheggi su strisce blu almeno per il periodo estivo sarebbero potuti rimanere gratuiti, quantomeno per agevolare chi pur prendendo un mezzo pubblico deve comunque usare l’ auto per raggiungere la fermata più vicina, talvolta arrivando anche dalla provincia". (Com)