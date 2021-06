Calcio: Pd Lazio, spezzatino vergogna e insulto a milioni di tifosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il calcio spezzatino (è già l'obbligo economicamente dispendioso di acquistare le partite su due distinte piattaforme) è una vergogna assoluta". Lo afferma in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Un'offesa e un insulto ai tifosi. Si prendono scelte folli solo sulla base di un interesse economico e sulla pelle di chi il calcio direttamente o indirettamente lo finanzia davvero - aggiunge Foschi -. Che nessuno rappresenti il diritto di milioni di tifosi è una follia. Il Governo e il Parlamento debbono intervenire per evitare questo sopruso. Il calcio in Italia è un fatto sociale che coinvolge passioni e identità, non può accadere che pochi "padroni" prendano dallo Stato ciò che gli serve (evocando la funzione sociale del calcio) e che poi gli stessi facciamo scelte che prescindono dal rispetto di milioni di appassionati. Ora basta", conclude Foschi.(Com)