Disabilità: Mims, sarà più semplice circolare con auto in Ztl di altre città

- Sarà più agevole per le persone con disabilità titolari di contrassegni per l'auto spostarsi su tutto il territorio nazionale e accedere nelle zone a traffico limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieti o limitazioni. Questo è possibile grazie all'istituzione presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) di una piattaforma informatica, unica e nazionale, per il rilascio del Cude (contrassegno unico disabili europeo) che permette di circolare nelle Ztl e di usufruire degli spazi di sosta riservati. La Conferenza Unificata (Stato, Regioni e Enti locali) ha approvato - si legge in una nota del Mims - lo schema di decreto ministeriale che è stato predisposto dal Mims, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il ministero dell'Interno e dopo aver consultato le associazioni delle persone con disabilità. Sul provvedimento si è espresso favorevolmente anche il Garante per la protezione dei dati personali. (segue) (Com)