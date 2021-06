Disabilità: Mims, sarà più semplice circolare con auto in Ztl di altre città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la piattaforma, gli uffici comunali di ogni città italiana potranno verificare che la targa associata ad un contrassegno sia abilitata ad accedere nelle zone a traffico limitato. Attualmente l'accesso con il contrassegno è garantito nelle zone e nelle strade del solo Comune di residenza della persona titolare, mentre per circolare nelle zone a traffico limitato in altri Comuni è necessario richiedere prima l'autorizzazione oppure comunicare a posteriori di aver circolato in aree con limitazioni, per non incorrere in multe. Inoltre, la persona titolare di contrassegno potrà comunicare direttamente alla piattaforma, in tempo reale attraverso un'app, eventuali nuove targhe di auto, diverse rispetto a quelle registrate, che in un determinato momento ha esigenza di utilizzare. (segue) (Com)