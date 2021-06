Disabilità: Mims, sarà più semplice circolare con auto in Ztl di altre città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto è fondamentale per rimuovere ostacoli e procedure che ad oggi ancora rappresentano un limite alla circolazione delle persone con disabilità. Gli strumenti digitali - ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini - possono migliorare la vita dei cittadini ed è importante che la Pubblica amministrazione li utilizzi per semplificare e snellire pratiche e adempimenti. Con la piattaforma unica un cittadino diversamente abile non dovrà più preoccuparsi di chiedere l'autorizzazione a circolare nelle Ztl di Comuni diversi da quello di residenza, evitando così adempimenti ulteriori". (Com)