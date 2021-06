Meteo Milano: primavera poco piovosa e più fresca della norma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece le precipitazioni, il trimestre si è concluso con 144.1 mm di accumulo: un dato inferiore di 90 mm alla media Clino 1991-2020 e di 125 mm a quella 1961-1990. All'interno della città di Milano sono stati registrati dei quantitativi molto diversi tra loro: la stazione di Milano Bovisa ha rilevato addirittura 176.7 mm di pioggia. Estendendo poi lo sguardo a tutto il bacino aerologico milanese, si osserva come la zona orientale sia stata la più piovosa, con i massimi a Melzo e Vimercate (entrambe 214.7 mm). I dati della stazione di Milano Centro hanno fotografato un marzo particolarmente avaro di precipitazioni, con soli 2.7 mm cumulati. Al di sotto delle media anche i quantitativi di pioggia registrati ad aprile (50.1 mm contro 80.2 mm del Clino 1991-2020) e maggio (91.3 mm contro i 102 mm di riferimento). Significativi anche i periodi "asciutti": tra febbraio e marzo si sono susseguiti 23 giorni senza precipitazioni, tra marzo e inizio aprile ben 34. Il 1° maggio è stato il giorno più piovoso della primavera, con 49.5 mm cumulati; due i temporali verificatisi nel corso del trimestre, uno il 21 aprile e l'altro il 14 maggio, entrambi associati tuttavia a scarsi quantitativi di pioggia. (Com)