Turismo: Croazia eletta membro del Consiglio esecutivo dell'Omt per periodo 2021-2025

- La Croazia è stata eletta come membro del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale de turismo (Omt) per il periodo 2021-2025. La decisione è stata presa durante un incontro della Commissione dell'Omt per l'Europa ad Atene. Il ministro del Turismo croato, Nikola Brnjac, ha detto che la decisione dell'Omt "conferma il valore della Croazia come destinazione turistica" e come Paese "leader nello sviluppo del turismo". (Seb)