Fisco: Bernini (FI), no aumento Imu, tasse vanno abbassate

- La Commissione europea "mette il dito nella piaga del fisco italiano quando rileva che le tasse medie sul lavoro al 46,4 per cento sono un micidiale ostacolo agli investimenti, e quindi allo sviluppo del Paese. Ma la medicina non può essere l’aumento dell’Imu per tagliare l’Irpef. Con il 60 per cento della ricchezza prodotta incamerato dallo Stato, questo è il momento di ridurre il carico fiscale per aumentare la competitività e sostenere la ripresa, e noi siamo al governo per questo, non certo per aumentare le tasse". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. La riforma fiscale presentata da Forza Italia "va proprio in questa direzione -spiega -: meno tasse e semplificate, con una 'no tax area' fino a 12.000 euro di reddito, una tassazione al 15 per cento fino a 25.000 euro, al 23 per cento fino a 65.000 e al 33 per cento oltre i 65.000. Altri interventi che riteniamo fondamentali sono l’abolizione totale dell’Irap e l’estensione della cedolare secca sugli immobili. Chiediamo infine - conclude Bernini - un vero anno bianco fiscale e una chiusura del contenzioso pregresso che tenga conto delle difficoltà reali che milioni di imprenditori hanno dovuto fronteggiare nei lunghi mesi del Covid".(Com)