Farnesina: Di Stefano firma protocollo d’intesa con Fipgc

- Si è tenuta questa mattina la cerimonia di firma del protocollo d’intesa tra ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), rappresentati rispettivamente dal sottosegretario Manlio Di Stefano e dal presidente Roberto Lestani. Si legge in una nota. Il Protocollo regola la collaborazione tra il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la sua rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici Ice, e la Fipgc per la realizzazione di eventi di promozione della pasticceria, gelateria e cioccolateria italiane. “La firma di questo protocollo – ha dichiarato il Sottosegretario – arricchisce ulteriormente gli strumenti a sostegno della promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e culinarie, in una categoria, quella del “dolce”, che rappresenta un’indiscussa ricchezza dei nostri territori e un ulteriore straordinario veicolo per raccontarne la storia e le tradizioni, cioè la loro identità. Sono moltissimi i prodotti italiani che hanno reso la nostra pasticceria conosciuta in tutto il mondo: dal panettone alla pastiera, dai baci di dama ai cannoli siciliani, dal tiramisù alla cassata. Con questo protocollo mettiamo a sistema la pluricentenaria esperienza di un sapere professionale che si studia, si apprende e si tramanda, e che si esprime nella realizzazione di un prodotto che ha anche una componente artistica di forma e di immagine. Una sapienza artigianale che ha portato l'arte pasticciera italiana a livelli di eccellenza, con riconoscimenti anche a livello globale, e che intendiamo valorizzare, inserendola attivamente nella strategia promozionale del “Vivere all’italiana” della Farnesina." (Com)