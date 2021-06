Viabilità: A4 Mi-Bs, chiuso temporaneamente tratto Seriate-Castegnato causa incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che alle ore 12 circa sull'autostrada A4 Milano – Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Seriate e Castegnato in direzione Brescia a causa di un incidente, avvenuto al km 210, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e a seguito del quale una persona ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda in direzione Brescia; 2 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Seriate. Agli utenti che da Milano sono diretti verso Brescia/Venezia, si consiglia di prendere la A58 TEEM e successivamente la A35 BreBeMi. In alternativa, per chi avesse già superato il bivio con la A58 TEEM, dopo l'uscita a Seriate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Castegnato. (Com)