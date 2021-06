Malesia: Covid, autorità approvano uso vaccino AstraZeneca prodotto in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha approvato l’uso del vaccino contro il Covid AstraZeneca nella campagna di immunizzazione nazionale. Lo ha annunciato il direttore generale del ministero della Salute, Noor Hisham Abdullah, sottolineando che “la fornitura di vaccino, che sarà prodotto in Thailandia, dovrebbe accelerare l'attuazione del programma di vaccinazione della Malesia”. Il governo aveva finora escluso l’iniezione AstraZeneca dal proprio programma di vaccinazione per i timori rispetto ai possibili legami con casi di trombosi. La Malesia ha acquistato 12,8 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca, metà delle quali attraverso il programma Covax, l’iniziativa europea per la fornitura di vaccini ai Paesi in via di sviluppo, e il resto direttamente dalla casa farmaceutica anglo-svedese. Una prima spedizione di 610 mila vaccini dalla Thailandia è prevista per questo mese, mentre altre 410 mila dosi arriveranno a luglio e altre 1,2 milioni tra agosto e settembre. (Fim)