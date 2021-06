Covid: Dmitriev (Rdif), Oms potrebbe approvare Sputnik V entro un paio di mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe approvare il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V entro un paio di mesi. Lo ha detto Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), a margine dei lavori del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "All’Oms crediamo bastino un paio di mesi per l’approvazione”, ha detto Dmitriev, secondo cui “i risultati dei test sono positivi" e "non ci sono questioni critiche". (Rum)