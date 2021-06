Scuola: Agia, Bianchi istituisca subito Consulta su educazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va attivata con urgenza, per verificare come è stato svolto finora l'insegnamento ed eventualmente per rafforzare i programmi del prossimo anno scolastico. La rete con la pandemia è diventata ancor più centrale per bambini e ragazzi. Quello che si chiude è stato un anno scolastico particolare, durante il quale l'online è risultato indispensabile per tanti ragazzi al fine di mantenere relazioni sociali e seguire le lezioni scolastiche. La maggiore centralità assunta dalla rete rende indispensabile non rinviare oltre l'istituzione della Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, prevista dalla legge sull'educazione civica". A sottolinearlo, con una lettera al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, è l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti. Lo si legge in una nota dell'Agia. "Occorre fare il punto della situazione, individuare dei correttivi e potenziare l'educazione digitale, anche in vista del prossimo anno scolastico - aggiunge Garlatti -. Il web si è rivelato utile e continuerà a esserlo, ma allo stesso tempo espone i minorenni a seri pericoli: dalla pedofilia al cyberbullismo, fino alle sfide estreme. Occorre investire ulteriormente sull'educazione digitale come ci viene richiesto pure a livello europeo". (segue) (Com)