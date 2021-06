Francia: fonti stampa, fermata tennista Sizikova a Roland Garros per partite truccate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tennista russa, Jana Sizikova, è stata fermata ieri sera a margine del torneo del Roland Garros, a Parigi perché sospettata di aver partecipato a delle partite truccate. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Parisien", che racconta di un fermo da parte della polizia "movimentato", mentre Sizikova aveva appena terminato una seduta di massaggi. La tennista è al centro di un'inchiesta per truffa e "corruzione sportiva attiva e passiva", secondo quanto ha rivelato il giornale tedesco "Die Welt". La tennista russa è stata posta in stato di fermo nei locali del Servizio centrale delle corse e dei giochi (Sccj) della polizia giudiziaria. (Frp)