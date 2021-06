Cina: Craxi (FI), dovere di ricordare Tienanmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi che viviamo per nostra fortuna nel mondo libero, noi che possiamo, abbiamo il dovere morale di ricordare solennemente il massacro consumatosi a Pechino il 4 giugno 1989 per soffocare nel sangue, con la repressione militare, un movimento che chiedeva riforme e libertà". Lo sottolinea in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri, Stefani Craxi. "E' una pagina di storia - prosegue - che non può e non deve essere né celata, né dimenticata, che ci racconta la voglia mai repressa di libertà e democrazia di un popolo e ci svela la natura del regime che lo 'governa' che, ancora oggi, a distanza di trentuno anni, impedisce non solo ogni iniziativa commemorativa ma ne vieta di fatto la memoria". (segue) (Com)