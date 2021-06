Cina: Craxi (FI), dovere di ricordare Tienanmen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piuttosto che propagandare falsi paper di regime sullo Xinjiang in difesa delle autorità cinesi contro le sedicenti faziosità dei governi e dei media occidentali, alcuni politici ed esponenti istituzionali, alcuni per dolo e convenienza altri per insipienza, farebbero bene a preoccuparsi ed impegnarsi per la libertà di Chow Hang Tung, attività cinese pro-diritti e pro-democrazia, da poco arrestata dalla polizia di Hong Kong mentre la città si preparava a celebrare l'anniversario della repressione", aggiunge Craxi per poi concludere: "Qualcuno dice che, così facendo e dichiarando, non aiuto le buone relazioni con Pechino (e gli affari di qualcuno) ma personalmente preferisco non tacere, non rendermi complice, e stare dalla parte di quanti reclamano, oppressi e silenti, diritti e libertà". (Com)