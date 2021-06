G7: Gentiloni, passi avanti su tassa globale saranno utili per accordo al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si fanno passi in avanti sul tema della tassazione globale tra i ministri delle Finanze del G7, questo sarà d'aiuto a trovare un accordo al G20. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervistato da Cbnc prima della riunione dei ministri delle Finanze del G7 a Londra. "Penso che la parola chiave di questo incontro sia cooperazione globale. E' molto importante che ci incontriamo di persona per la prima volta, abbiamo molti temi da discutere", ha detto. "Primo, come possiamo coordinare la prospettiva più luminosa delle nostre economia e la ripresa a livello globale. Secondo, come possiamo contribuire al bisogno globale di vaccinazione, dal momento che questo processo sta andando molto bene nelle economie avanzate, ma non è lo stesso nei Paesi a basso reddito e gli sforzi dovrebbero essere globali", ha aggiunto. "Poi la discussione sulla tassazione globale. Ci aspettiamo di avere una buona discussione in questi giorni e fare passi in avanti, ma l'accordo ovviamente deve essere globale, abbiamo 149 Paesi coinvolti ed è possibile per il prossimo incontro del G20 raggiungere un accordo. Se ci sono passi in avanti dai ministri delle Finanze del G7, penso che questo possa dare un contributo alla discussione globale", ha continuato. Su questo, Gentiloni ha spiegato che si sta "lavorando al livello di Ocse per avere una riallocazione dei diritti di imposizione per i giganti" del mercato, "inclusi i giganti del digitale, e penso che sia un percorso molto buono. Ovviamente, la discussione continuerà sui dettagli e sui modi per attuare una idea che è molto forte. Quando parliamo del futuro dell'economia mondiale dopo la pandemia, è pacifico avere questa proposta di tassazione dei giganti", ha sottolineato.(Beb)