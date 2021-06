Polonia: viceministro Esteri, gasdotto Baltic Pipe è nell'interesse di tutta l'Europa centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conclusione del gasdotto Baltic Pipe è nell'interesse della Polonia e di tutta l'Europa centrale. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, parlando all'emittente "Polskie Radio". Ieri Energinet, operatore del sistema di distribuzione danese di gas ed energia elettrica, ha reso noto che la commissione di appello per l'ambiente ha revocato i permessi a causa di preoccupazioni per la conservazione di specie protette, di fatto sospendendo la costruzione del gasdotto. Il viceministro ha ricordato che il Baltic Pipe serve a collegare i giacimenti di gas della Norvegia alla Polonia, passando attraverso la Danimarca. Przydacz ha dichiarato che la decisione delle autorità danesi è in corso d'esame e ha precisato che riguarda una di tre parti dell'investimento. La parte terrestre del progetto è lunga 210 chilometri e deve attraversare lo Jutland danese e le isole di Fionia e Selandia. "Le altre due parti sono assolutamente sicure e nulla accadrà loro", ha assicurato. "Il tema della tutela dell'ambiente è molto importante, ma altrettanto importante è quello della sicurezza energetica e dovrebbe soppesare questi due temi affinché il progetto possa concludersi", ha detto il viceministro. (Vap)