Russia: Dmitriev (Rdif), oggi Putin conoscerà partner stranieri per produzione Sputnik V

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) presenterà oggi al presidente Vladimir Putin i partner stranieri per la produzione del vaccino anti Covid-19 Sputnik V. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tass", a margine del Forum internazionale di San Pietroburgo (Spief), il direttore del Fondo russo Kirill Dmitriev. "Oggi ci sarà un evento molto importante con il presidente Putin, dove presenteremo i partner nella produzione del vaccino. Sono più di 20 produttori di 14 Paesi. Provengono da Paesi come come India, Corea, Brasile, Argentina, Cina, Serbia, praticamente tutto il mondo", ha dichiarato Dmitriev. Il direttore di Rdif ha aggiunto che sono interessati alla produzione anche Ungheria, Vietnam e altri Paesi. "Vediamo già importanti accordi sulla produzione del vaccino. E sempre più Paesi stanno mostrando ulteriore interesse, compresa l'Ungheria. Produrremo il vaccino in Italia, in Iran. Anche il Vietnam ha recentemente annunciato che vorrebbe produrlo", ha dichiarato. (Rum)