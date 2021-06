Farmacap: protesta a Cinecittà, Fassina (SpR) "farmacie destinate ai più deboli, non a lucro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presidio dei lavoratori Farmacap presso la farmacia comunale in via Rodolfo Vignali 76, nel quartiere Cinecittà. Alla protesta hanno preso parte alcune decine di persone, tra lavoratori e residenti della zona. Su Farmacap, azienda speciale capitolina che gestisce 45 farmacie comunali a Roma, pende il rischio del fallimento a causa degli ultimi quattro bilanci che hanno chiuso in passivo. "Farmacap è uno dei più importanti presidi sociali di Roma, le farmacie comunali rappresentano un importante presidio sociale sul territorio - ha detto Stefano Fassina, consigliere capitolino e candidato di Sinistra per Roma alle primarie del centrosinistra per il sindaco, intervenendo alla manifestazione -. Le farmacie comunali non sono soltanto aziende, sono luoghi in cui le persone più in difficlltà trovano assistenza, sono presidi insostituibili. Per tutta la consiliatura, insieme ai sindacati, abbiamo insistito perchè Farmacap avesse le risorse per andare avanti. L'hanno voluta portare al fallimento volontariamente - ha aggiunto riferendosi all'amministrazione capitolina in carica -, perchè le farmacie sono macchine che possono fare tanti soldi: soprattutto se prendi la licenza qui e la sposti in un Municipio più centrale". Per Fassina "è in gioco un sistema di presidi pubblici di assistenza sociale e non devono chiudere. Non lo consentiremo, devono stare fermi. Non devono fare nessun atto che comprometta il futuro di Farmacap. Farmacap deve avere al centro l'interesse dei cittadini, soprattutto i più deboli che non si possono permettere cure e assistenza sociale. Un'assistenza che i lavoratori hanno offerto anche durante la pandemia, anche quando non prendevano gli stipendi", ha concluso.(Rer)